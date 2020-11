Sahara. Le Drian rÃ©itÃ¨re le soutien de la France au plan dâ€™autonomie

Le Courrier de l'Atlas - Le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian, a rappelé, lundi 9 novembre à Rabat, le soutien de la France au plan d’autonomie marocain au Sahara.



Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita, à l’issue de leur entretien, le ministre français Jean-Yves le Drian a tenu à rappeler la position constante de la France qui est de soutenir la recherche d’une solution juste, durable et mutuellement agréée sous l’égide des Nations unies et qui soit conforme aux résolutions du Conseil de sécurité.



« La France considère le plan d’autonomie du Maroc comme étant une base sérieuse et crédible pour une solution négociée. Sachant que nous suivons avec beaucoup d’attention les événements de Guerguarat, nous sommes très préoccupés par les blocages et tenons à saluer la responsabilité dont fait preuve le Maroc », a déclaré le ministre.