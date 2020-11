Contribution d'un citoyen lambda sur les eaux usÃ©es dÃ©versÃ©es Ã  El Mina

Papa Kadé Camara - Loin de moi l’idée de me prendre pour un spécialiste de l’environnement, ni même un agent de santé publique, en tant que citoyen lambda, je viens par ce présent article attirer votre attention sur un problème qui à long terme risque d’avoir des effets néfastes sur la santé humaine.



Il s’agit des eaux usées ou eaux résiduels provenant des fosses septiques qui sont récupérés par des camions et déversés à El Mina juste à proximité du passage allant de Marbatt vers Dar Beida.



Depuis plus de 3 mois les habitants de ces zones et même les passants vivent le calvaire avec ces odeurs nauséabondes ; cette zone est devenue un dépotoir d’ordures, de carcasses d’animaux morts et même de déversoir d’eaux contenant des produits chimiques nocives à la santé (eaux résiduelles des teintures).



Ces eaux usées sont directement rejetées dans l’environnement sans traitement adéquat, ce qui a pour impact immédiat la détérioration des écosystèmes aquatiques et des maladies d’origine hydrique causées par un approvisionnement en eau douce contaminée ou encore des conséquences importances sur le bien être des communautés.



Ces eaux usées peuvent également être une source rentable et durable d’énergie, de nutriments… qui peuvent être transformé et utilisé au bénéfice de la population soit pour la fertilisation des plantations (agriculture urbaine) ou pour la production d’énergie verte.



Nous interpellons le ministère de l’hydraulique et de l’assainissement, le ministère de la santé ainsi que les autorités compétentes à prendre des mesures pour arrêter le déversement sauvage des eaux usées dans cette zone, d’adopter des mesures correctives pour limiter les dégâts sur l’environnement et sur la santé humaine à long terme.



Papa Kadé Camara

Président de l’ONG Santé Globale













