Ould Meguett : Â« la Mauritanie travaille actuellement Ã  la restructuration de son armÃ©e Â»

Sahara Médias - Le chef d’état-major général des armées, Mohamed Bamba Meguett a déclaré lundi que la Mauritanie entreprend actuellement une restructuration de son armée afin d’accompagner les nouvelles exigences sécuritaires dans la région.



Meguett s’exprimait lors de la 12ème session ordinaire des chefs d’état-major des pays membres de l’initiative 5+5 qui regroupe la France, l’Italie, le Portugal, l’Espagne et Malte, au niveau européen et la Mauritanie, la Tunisie, l’Algérie, le Maroc et la Libye au niveau du Maghreb arabe.



Dans son discours Meguett a réaffirmé que la Mauritanie poursuivra sa lutte contre le terrorisme et le crime sous toute ses formes, à travers une approche sécuritaire globale.



Le chef d’état-major général des armées a encore dit que la diversité des défis actuels exige de tous un niveau élevé d’efficacité opérationnelle, la coordination et l’unification des capacités.



Il a réaffirmé que la Mauritanie ne ménagera aucun effort afin de consolider la coopération entre les états membres engagés efficacement dans la lutte contre le terrorisme à travers des actions concrètes dans les domaines de la formation et le renseignement.



Ould Meguett a enfin salué le niveau de la coopération entre les pays membres du groupe, notamment dans les domaines de l’entrainement et la formation des officiers des pays membres ce qui a permis le transfert de compétences et l’échange d’expériences entre leurs armées.













