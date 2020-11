CAF : une quatriÃ¨me candidature Ã  la prÃ©sidence avec le Mauritanien Ahmed Yahya

L'Equipe - L'élection à la présidence de la Confédération Africaine de Football (CAF), qui aura lieu en mars 2021, compte désormais quatre prétendants, après l'annonce de la candidature du Mauritanien Ahmed Yahya.



Après le Malgache Ahmad Ahmad (photo), président sortant, l'Ivoirien Jacques Anouma et le Sud-Africain Patrice Motsepe, c'est Ahmed Yahya qui a annoncé sa candidature à la tête de la Confédération Africaine du Football (CAF).



Le président de la Fédération de Mauritanie briguera la présidence lors de l'élection du 12 mars 2021, alors qu'il est présenté comme un proche d'Ahmad Ahmad. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est le 12 novembre.