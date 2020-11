Kane H. Baba sur les consÃ©quences de la fermeture de Guerguerate [VIDEO]

Al-akhbar - Kane Hamidou Baba sur les conséquences de la fermeture de Guerguerate se prononce sur les conséquences de la fermeture de Guerguerate.



La Mauritanie est frappée par une crise socio-économique aggravée par la fermeture du point de passage de Guerguerate et par l’insécurité urbaine, selon le président de la Coalition Vivre Ensemble, Kane Hamidou Baba, qui animait une conférence de presse ce mardi à Nouakchott.













