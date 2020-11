Bedre Ould Abdel Aziz relÃ¢chÃ© par la police aprÃ¨s 48 heures de garde-Ã -vue

Tig – La sûreté mauritanienne a relâché mardi soir, 10 novembre courant, le président de la Fondation « Rahmaa » de bienfaisance et fils de l’ancien homme fort de Nouakchott, Bedre Ould Mohamed Ould Abdel Aziz.



Une relaxe qui intervient après 48 heures de garde-à-vue du jeune, à la suite d’une plainte déposée contre lui sur fonds de menace, par le Conseiller au palais présidentiel Bah Ould H’Meida.



Le domicile de ce dernier aurait abrité le lundi passé une réunion tribale organisée dans le cadre de la recherche d’un règlement du différend et du retrait de la plainte à l’origine de l’arrestation de Bedre.



La nature du conciliabule et sa corrélation avec la mise en liberté du fils de l’ancien président n’ont pas été rendues publiques, indiquent des sources.



