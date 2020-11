Point de presse de la CVE : la situation gÃ©nÃ©rale du pays nÃ©cessite un dialogue politique inclusif (KHB)

Tawary - La salle polyvalente de la CASE a servi de cadre pour abriter, ce mardi 10 novembre 2020, le point de presse organisé par la Coalition Vivre ensemble (CVE). L’objectif de ce point de presse était d’aborder la situation générale du pays : socio-économique, sanitaire et politique.



Selon le Président de la CVE, Dr Kane Hamidou Baba, les autorités doivent mettre en place une stratégie médicale pour faire face à cette nouvelle vague de la pandémie de la COVID-19 qui fait des ravages dans une grande partie du monde.



L'ancien député à l'assemblée nationale, a rappelé les grands défauts constatés dès l'annonce des premiers cas à Nouakchott et il a dénoncé la gestion de la pandémie par les autorités en place.



Il a souligné les difficultés économiques rencontrées par les citoyens à cause de la pandémie du covid 19. Et du coup, il est capital de revoir la situation pour relever les défis du moment.



Dr Kane Hamidou Baba , dans son exposé a affirmé que la CVE dénonce fermement la situation économique tout en considérant que la fermeture du point de passage de Guergueratt a causé une pénurie de légumes et de fruits accentuée par une flambée des prix dans tout le pays alors que la Mauritanie a d’importantes surfaces de terres cultivables non exploitées.



Il a lancé un appel aux autorités de mettre en place une dynamique en vue de redynamiser l’économie nationale, de renforcer la cohésion sociale et la stabilité.



"Les mesures et politiques entreprises dans le secteur de l’agriculture par les autorités sont indignes pour assurer une autosuffisance alimentaire", a-t-il souligné.



S’agissant de la situation sécuritaire, il a évoqué l’insécurité galopante dans les quartiers populeux dès la tombée de la nuit et même parfois en plein jour. Des cas de vols et d’agressions à l’aide d’armes blanches sont récurrents dans les différentes rues de la capitale et dans les coins des quartiers.



"Il revient aux autorités de revoir les plans sécuritaires pour assurer la quiétude des populations afin qu’elles puissent vaquer à leurs occupations", atteste M.KHB.



Parlant de la situation politique, le leader de la CVE, a indiqué que l’ensemble des patriotes, des forces démocratiques du pays et les autorités doivent s’asseoir autour de la table d’un dialogue politique inclusif pour lutter contre la détérioration du climat politique du pays.



« Il est important de rappeler, dit-il, que sans un dialogue politique au courant duquel la paix, l’unité nationale, la cohésion sociale, la réconciliation et la justice sociale ne sont pas évoquées et débattues, les choses n’avanceront pas».



Pour terminer, il a rappelé aux militants et sympathisants de la coalition que des assises sur l’unité nationale et une marche allant dans ce sens sont prévues et les dates seront fixées ultérieurement.



Il a aussi parlé de la campagne d’implantation de la CVE prévue dans les prochains jours sur toute l’étendue du territoire national.



Le point de presse s’est déroulé en présence des représentants des partis politiques, des associations non gouvernementales et des personnalités de marque que regroupe la CVE.



Par Aboubecrine SIDI













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité