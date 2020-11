Elim. Can 2022 (J3) : Les Mourabitounes tenus en Ã©chec Ã  domicile

Africa Foot United - La troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 a mis en opposition les sélections nationales de la Mauritanie et du Burundi, ce mercredi 11 novembre 2020 à Nouakchott. Les deux équipes se sont neutralisées et repartent chacune avec un point.



Tout a pourtant semblé bien marcher pour les hommes de Corentin Martins. Annoncés favoris pour ce match, les joueurs mauritaniens ont répondu présent en prenant les choses en main à la demi-heure de jeu. Malgré deux occasions dangereuses des burundais, l'équipe de la Mauritanie s'en sort bien en menant à la pause, grâce à un but de Bakary Ndiaye (30e).



De retour des vestiaires, les deux formations ont livré une partie un peu disputée jusqu'à la 79e minute où Ntibazonkiza Saidi inscrit le but égalisateur pour le Burundi. C'est sur cette occasion que les Hirondelles ont réussi à ramener un point de leur déplacement.



Au vu de ce résultat, la prochaine rencontre qui se profile entre les deux équipes, pour le compte de la quatrième journée des éliminatoires, s'annonce très houleuse. En attendant la deuxième confrontation du groupe entre le Maroc (4 points) et la Centreafrique.



Par HV Fréjus













