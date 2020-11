Financement libyen: Ziad Takieddine, principal accusateur de Nicolas Sarkozy, le dÃ©douane

BFMTV - Ziad Takieddine, le principal accusateur de Sarkozy dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen, change de version auprès de Paris Match et BFMTV.



L'homme d'affaire innocente désormais l'ancien président de la République. Ziad Takieddine, principal accusateur de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des financements libyens présumés de la campagne présidentielle, change de version auprès de Paris Match et de BFMTV.



Dans une vidéo tournée à Beyrouth au Liban, l'homme d’affaire franco-libanais, en fuite et mis en examen dans cette affaire, se rétracte et innocente désormais l'ancien président Sarkozy.



Pour rappel, Nicolas Sarkozy avait été mis en examen le 16 octobre dernier pour "association de malfaiteurs", soupçonné d'avoir financé la campagne présidentielle de 2007 via des financements du régime libyen de Mouammar Kadhafi.



Des accusations répétées maintes fois



Les soupçons qui pèsent sur l'ancien président sont principalement fondés sur les déclarations d'un homme-clé: Ziad Takieddine. Il a assuré à plusieurs reprises (devant les juges d’instructions ou dans des interviews) avoir servi d’intermédiaire au financement libyen de la campagne électorale de 2007 de Nicolas Sarkozy. Il accusait directement l’ancien président d’avoir profité des liquidités de Mouammar Kadhafi. Un dossier qui est toujours en cours d’instruction, dans lequel Nicolas Sarkozy a toujours vigoureusement nié l’intégralité des faits qui lui sont reprochés.



Dans une vidéo tournée par BFMTV et Paris Match, l'homme d'affaire franco-libanais affirme désormais que ses précédentes accusations lui avaient été dictées, selon lui, par le juge d'instruction en charge de l'affaire.



"Monsieur Sarkozy n’a pas eu un financement libyen pour la campagne présidentielle", déclare Ziad Takieddine dans cette vidéo. "Je le dis haut et fort. Le juge a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraires aux propos que je dis ou que j’ai toujours dits. Il n’y a pas eu de financement de campagne présidentielle par Monsieur Sarkozy. Jamais".



Ziad Takieddine est lui aussi mis en examen dans ce dossier pour "complicité de corruption" et "trafic d'influence". Il a par ailleurs été condamné à cinq ans de prison dans une autre affaire - l'affaire Karachi - en juin dernier.



Sarah-Lou Cohen et Cécile Danré avec Jeanne Bulant













