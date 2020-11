Route de lâ€™Espoir/ Boutilimitt : 4 morts et des blessÃ©s graves dans un accident

Tawary - Quatre personnes ont été tuées dans un accident de la circulation, survenu aujourd’hui (mercredi 11 novembre 2020) en fin d'après-midi, à 105 km de Nouakchott sur la route de l’Espoir.



Le drame s'est produit suite à une collision entre une voiture de type Renault qui transportait 11 passagers et un autre de marque 190, selon des témoins oculaires.



Selon des sources concordantes, on compte parmi les victimes : une femme, un enfant et deux hommes qui pourraient être des soldats. Les dépouilles ont été déposées à la morgue de l'hôpital de Boutilimitt.



Deux ambulances de la protection civile et des éléments de la gendarmerie routière se sont rendus sur le lieu de l’accident pour évacuer les blessés et faire le constat. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité