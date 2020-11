Kosmos Energy rÃ©affirme son engagement pour le projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA)

AMI - M. Abdessalam Ould Mohamed Salah, ministre du Pétrole, des mines et de l’énergie, s'est entretenu jeudi à Nouakchott avec MM. Todd Niebruegge, Vice-Président Senior et responsable de l’unité Mauritanie-Sénégal à Kosmos Energy, Mike Anderson, Vice-président Senior des Affaires Extérieures et des Relations avec le gouvernement à Kosmos Energy, et Ismail Sid Ahmed, vice-président et directeur pays de Kosmos Energy en Mauritanie.



L’entretien a porté sur l'avancement du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA) qui est développé conjointement par British Petrolum (BP), Kosmos Energy, la Société Mauritanienne des Hydrocarbures et de Patrimoine Minier (SMHPM) et la Société des Pétroles du Sénégal, PETROSEN.



La Société Kosmos a porté ainsi au ministre un message fort relatif à son attachement, malgré tout contexte atténuant, à la continuité du partenariat avec la Mauritanie afin de garantir la progression des travaux de la phase 1 du projet GTA.



Cette phase sera achevée à 50% d'ici la fin de l'année, la première production de gaz étant attendue en 2023.



La rencontre s'est déroulée en présence de Mr. Mamadou Amadou Kane, chargé de mission, Mr. Khroumbaly Ould Lehbib, conseiller chargé de l’amont, M. Moustapha Ould Béchir, directeur général des hydrocarbures, et M. Tourad Abdel Baghi, directeur général de la SMHPM.













