Chinguittel : dÃ©jÃ  10 ansâ€¦

Sahara Medias - La société mauritano-soudanaise des télécommunications (Chinguittel) a célébré les 10 ans de sa création, 23 août 2007.



Dans un communiqué publié à cette occasion, la société a réaffirmé que tout au long de cette période, elle a constitué un modèle réussi de la coopération mauritano-soudanaise et qu’elle s’est attelée, tout au long de cette période à développer les infrastructures, les services des télécommunications et à réduire les coûts de ses services.



Dans ce communiqué, signé du président du groupe Soudatel, l’ingénieur Tarek Hamza Zeine El Abidine, la société rappelle que celle-ci a été un acteur actif dans le développement de la société qu’elle a servi à travers un ensemble de programmes et d’activités continus destinés à appuyer et aider différents domaines comme l’enseignement, la santé, la culture et les franges nécessiteuses.



Elle réaffirme son engagement à poursuivre et accélérer ses efforts en ce sens dans les prochains jours, « convaincue de l’importance des télécommunications dans le développement de l’économie nationale, l’amélioration des conditions de vie des populations et la création d’infrastructures appropriées pour la croissance et les affaires ».









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité