Cinéma : Courts-métrages de proximité !

Mauriweb - L’Institut français de Mauritanie (Ifm) a convié pour la 5e édition du Festival Cinémas des frontières, des réalisateurs des pays voisins de la Mauritanie comme le Maroc, l’Algérie, le Sénégal ou encore le Mali.



Le festival des cinémas des frontières prévoit, à cet effet, la projection de plusieurs films à partir de mercredi 18 avril. Il s’agit notamment des courts-métrages : Une place dans l’avion (Sénégal), Margelle (Maroc), 180 degrés de bonheur (Mauritanie) et Kouwe (Mauritanie) - Lauréat du Nouakshort Film Festival 2017.



Vendredi 20 avril « Le Voyage des pierres (Mali), « L’attente » (Maroc), « Kharir » (Mauritanie) et « Talvizion » (Mauritanie), lauréat du Nouakshort Film Festival 2017 sont proposés aux cinéphiles de Nouakchott.



La clôture du Festival sera marquée par le Prix Cinémas des frontières à un des jeunes cinéastes ayant participé à la résidence Appui à l’écriture de documentaire d’auteur avec Jean-François Hautin (FRANCE) - Réseau Africadoc. Un prix décerné par la «Maison des cinéastes», partenaire de l’Imf pour ce festival.

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité