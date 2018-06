Â« Les Noirs de Mauritanieâ€¦ Â», un nouveau livre A.B Wane

Alakhbar - Un livre intitulé : « Les Noirs de Mauritanie, entre résistance et résignation » va sortir le 21 juillet 2018. L'ouvrage a été écrit par Abdoul Birane Wane, qui préside le mouvement Touche pas à Ma Nationalité (TPMN) lequel milite pour les droits des Noirs mauritaniens.



Il a été préfacé par Albert Moutoudou président de l’Union des Populations du Cameroun (UPC). Dans son livre, Abdoul Birane Wane, évoque «la ségrégation raciale en Mauritanie où un système d’Apartheid perdure et la lutte que les noirs mènent avec des hauts et des bas ».



Le livre revient sur « les années de terreurs, l’épuration dans les rangs de l’armée et des forces de l’ordre, les tentatives timides d’une lutte armée, le génocide, les déportations, la spoliation des terres, l’indemnisation controversée des victimes et l’enrôlement discriminatoire et raciste. Il est également question des querelles intestines entre les noirs opprimés »



L’auteur estime en conclusion que « la sécession du Sud (de la Mauritanie) se présente comme le seul et ultime recours pour les négro-mauritaniens ».



Le mouvement Touche Pas à Ma Nationalité a été créé en février 2011 par des jeunes noirs mauritaniens qui jugeaient l’enrôlement à l’état civil biométrique "discriminatoire à l’égard des noirs". Aujourd’hui, le mouvement s’est scindé en deux factions dont l’une dirigée par Abdoul Birane Wane.

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité