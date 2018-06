Q CAN U-20 : Mauritanie vs NigÃ©ria fixÃ©e

Rim Sport - Les dates de la double confrontation entre la Mauritanie et le Nigéria, comptant pour le troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations U-20, sont désormais connues.



Les Mourabitounes juniors vont recevoir les Flying Eagles à Nouakchott, le samedi 14 juillet, avant de se déplacer pour le match retour, prévu le samedi 21 du même mois.



Les "Baye Boys" vont entamer leur préparation à partir du dimanche 17 juin.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité