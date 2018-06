Hamdi Nâ€™Diaye est mort

Rim Sport - L’arbitrage mauritanien est en deuil. Hamdi N’Diaye, ancien arbitre international de football des années 80 s’est éteint, jeudi (14 juin 2018), à Nouakchott. Ex directeur de l’école 2 de Nouadhibou, Hamdi était connu et apprécié de tous les sportifs et du monde scolaire.



Il a participé à la formation de nombreuses générations de jeunes cadres et ne cessait de s’impliquer dans les activités de développement, de jeunesse et de sportif de sa ville natale, Nouadhibou et du reste du pays.



Sa disparition constitue une perte immense. A l’annonce de son décès, les hommages se sont déferlés sur les réseaux sociaux. Tous saluent la grandeur d’esprit, la générosité et le dévouement de l’illustre disparu.



Deux de ses anciens élèves lui ont rendu un hommage émouvant. Ahmed Ould Yahya , président de la FFRIM , très ému, écrit : « En Russie pour les besoins du Congrès de la FIFA, j'ai appris avec une profonde tristesse le décès, aujourd'hui à Nouakchott, de Hamdi N'Diaye.



Au-delà de son statut d'ancien arbitre et du mien, Hamdi fut plus pour moi: enseignant et Directeur de mon école primaire à Nouadhibou, un éducateur hors-pair et un papa qui m'a toujours éduqué, encadré et conseillé dans ma plus tendre enfance, exactement quand j'en avais grandement besoin. Il m'a marqué de son empreinte indélébile faite de rigueur, d'assiduité et d'amour de la vocation éducative et de la vie en général.



Pour patent et marquant, aucun témoignage ne peut exprimer le degré d'amour et d'estime que je voue au disparu qui a contribué grandement à ce que je suis aujourd'hui et ce que je pourrais être demain. Qu'Allah, le Tout-Puissant, l'accueille en son saint-paradis. Amine ».



Son promotionnaire de l’école 2 de Nouadhibou et journaliste sportif, abonde dans le même sens : « Membre actif du milieu sportif stéphanois, et arbitre charismatique, Hamdy Ndiaye était,fait remarquer Petit Ba, une icône pour les jeunes de ma génération. Puisse Allah l'accueillir en paradis. Amine ».



En cette douloureuse occasion, RimSport.net présente ses condoléances les plus sincèrement affligées à la famille du défunt, au monde sportif et scolaire.Nous prions Allah(SWT) d’agréer le défunt en son saint et vaste paradis et fasse le Tout Puissant que tous ceux qui l’ont aimé et l’aiment encore trouvent la force nécessaire de supporter cette épreuve.



Inna lilahi wa inna ileyhi raji’oune. Amine









