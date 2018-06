PrÃ¨s de 50 mille candidats passent le BAC 2018 en Mauritanie

Essahraa - Ils sont 50.045 à passer ce lundi 18 juin courant leur première journée de l’examen national phare de 4 jours qu’est le Baccalauréat, révèlent des sources officielles.



24.482 est l’effectif des filles candidates à ces épreuves soit 49% du nombre total des postulants, qui passent cet examen national dans 132 centres dont 71 ouverts dans les wilayas de l’intérieur du pays.



Les filières arabes et français concernées par ces épreuves sont les lettres modernes (AA, AB), les lettres originelles (O), les mathématiques (CA, CB), les sciences naturelles (DA, DB) et techniques (T)













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité