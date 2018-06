Mohammed VI bientÃ´t en visite en Mauritanie?

Le Site Info - C’est l’hebdomadaire Jeune Afrique qui annonce la nouvelle. Le roi Mohammed VI aurait donné son accord de principe en vue de sa participation au 31ème Sommet de l’Union africaine. Celui-ci se déroulera dans la capitale mauritanienne, Nouakchott, le 3 juillet prochain.



A rappeler que depuis son accession au Trône, le Souverain ne s’était rendu qu’une seule fois en Mauritanie. C’était en 2001, sur l’invitation de l’ancien chef d’Etat, Maaouiya Ould Sid’Ahmed Taya.



Depuis le renversement de ce dernier, en 2004, les relations maroco-mauritaniennes n’avaient plus été au beau fixe, les deux pays voisins ayant même retiré leur ambassadeur respectif pendant cinq ans. Cette longue crise diplomatique ne s’est estompée qu’il y a de cela quelques mois, après la désignation de Hamid Chabar ambassadeur du Royaume à Nouakchott.



De son côté, le quotidien panarabe Asharq al-Awsat a rapporté, selon des analystes politiques, que le réchauffement des relations bilatérales politiques et diplomatiques Maroc-Mauritanie est redevable à l’éloignement d’Isselkou Oud Ahmed Izid Bih. L’ancien ministre des Affaires étrangères étant connu, ajoute le journal, pour sa politique hostile au Royaume.



Cet éloignement, précise la même source, aura assurément des répercussions positives sur le réchauffement des relations entre les deux pays voisins, sachant que l’ex-ministre des Affaires étrangères était l’instigateur du rapprochement algéro-mauritanien qui, d’habitude, est antonyme d’une proximité avec le Maroc.



Larbi Alaoui









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité