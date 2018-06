VIDEO. Mauritanie: Â« Aziz est un criminel Â»

Mondafrique - Mauritanie: « Aziz est un criminel ».



Mondafrique a rencontré M. Aldiouma Cissokho, coordinateur des associations de réfugiés mauritaniens au Sénégal qui exprime son opinion sur son pays natal, la Mauritanie et son président Mohamed Ould Abdel Aziz.



« Aziz, c’est l’antidote de la démocratie. Il a trompé tout le monde. (…). Aziz en aucune manière ne peut être la solution. Il est dangereux ce monsieur. Il faut qu’il dégage carrément ».

















Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité