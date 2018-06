CÃ©rÃ©monie de remise dâ€™Ã©quipements de sÃ»retÃ© destinÃ©s Ã  lâ€™aÃ©roport Oumtounsy [PhotoReportage]

Ambassade du Japon - Nouakchott, le 18 juin 2018 s’est tenue la cérémonie de remise d’équipements de sûreté, destinés à l’aéroport International de Nouakchott-Oumtounsy en présence de Son Excellence Monsieur Hisatsugu Shimizu, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire du Japon en République Islamique de Mauritanie,



Monsieur Mohamed Abdellahi Ould OudaA, Ministre de l’Equipement et des Transports, et Monsieur Mohamed Mahmoud Bouassriya, Directeur Général de l’Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC).



Il s’agit d’un projet financé par le Gouvernement du Japon dans le cadre de l’Aide financière non-remboursable dont le but est de renforcer la capacité du système de sécurité et de réduire le risque des attaques terroristes dans les principaux aéroports internationaux en Mauritanie.



Le montant total du projet est de deux cents millions (200.000.000) de Yen, soit environ soixante-et-un millions (61.000.000) de nouvelles Ouguiyas (MRU).



Ce projet permet de fournir des équipements de sûreté, tels que des Scanneur Rayons X (SRX) Bagage Cabine, SRX Bagage Soute, SRX Fret, Portique de détection métallique, Détecteur de traces d’explosifs, etc…à l’Aéroport International de Nouakchott, celui de Nouadhibou et celui d’Atar.



Ainsi, ce projet incarne l’intention du Japon qui souhaite contribuer à la consolidation des bases de la paix et de la stabilité en Afrique, exprimée lors de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique VI (TICAD6) en août 2016.



Par ailleurs, ce projet est en parfaite harmonie avec la politique menée par Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, Président de la République, qui fait de la lutte contre le terrorisme un axe prioritaire.



Nouakchott, le 18 Juin 2018





Allocution de Son Excellence monsieur Hisatsugu Shimizu, Ambassadeur du Japon en Mauritanie

Son Excellence Monsieur, Ministre de l’Equipement et des TransportsMonsieur Mohamed, Directeur Général de l’ANAC,Mesdames et Messieurs,Je suis ravi d’être parmi vous aujourd’hui afin de procéder à la remise d’équipements de sûreté destinés à l’aéroport International deCes équipements ont été achetés grâce au projet financé par le Gouvernement dudans le cadre de l’Aide financière non-remboursable. Le montant total du projet s’élève à deux cents millions (200.000.000) de Yen, soit environ soixante-et-un millions (61.000.000) de nouvelles Ouguiyas (MRU).Grace à ce projet, un large éventail d’équipements est fourni, tels que des Scanneur Rayons X (SRX) Bagage Cabine, SRX Bagage Soute, SRX Fret, Portique de détection métallique, Détecteur de traces d'explosifs, etc…Les équipements que vous voyez devant vous ne représentent qu’une partie du projet. D’autres matériels seront également destinés à l’aéroport international deet celui d’A cet égard, le projet permettra le renforcement de la capacité du système de sécurité et réduira le risque des attaques terroristes dans ces trois aéroports.Mesdames et Messieurs,Le Japon a exprimé son intention de contribuer à consolider des bases de la paix et de la stabilité en Afrique lors de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement de l’Afrique VI (TICAD6) qui s’est tenue au Kenya en août 2016.Ce projet incarne ladite intention. Ainsi, ce projet est en parfaite harmonie avec la politique menée par Son Excellence Monsieur, Président de la République, qui fait de la lutte contre le terrorisme un axe prioritaire.J’espère que ces équipements seront soigneusement utilisés pour que ce projet atteigne les objectifs visés et que les relations privilégiées existantes entre nos deux pays s’améliorent d’avantage.Je vous remercie pour votre attention.