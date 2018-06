Rencontre avec M. Ibrahim Thiaw, Conseiller SpÃ©cial pour le Sahel du SecrÃ©taire GÃ©nÃ©ral des Nations Unies

SNU/Mauritanie - Le Conseiller Spécial des Nations Unies pour le Sahel, le mauritanien Ibrahim Thiaw, sera en visite à Nouakchott du 17 au 20 juin.



Il souhaite profiter de sa venue pour rencontrer la presse afin de présenter les perspectives de soutien des Nations Unies au Sahel et les opportunités de la région. En effet, le Sahel regorge de potentiels notamment sur le plan de l’énergie, de la culture, des ressources naturelles, peu connus et exploités pour soutenir le développement durable de la région.



Dans le cadre de la stratégie intégrée des Nations Unies pour le Sahel (UNISS), un plan d’appui a été développé pour intensifier les efforts déployés pour atteindre la prospérité partagée et la paix durable dans la région. Le plan d’appui a été défini conformément aux priorités et objectifs de l’Agenda 2030 de Développement Durable et de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine.



Intervenant : Ibrahim Thiaw, Conseiller spécial des Nations Unies pour le Sahel



Événement : Rencontre avec les médias suivi d’un échange questions-réponses



Date : 19 juin 2018 à 17h00



Lieu : Hôtel Azalai, Nouakchott



Pour toute demande de renseignement complémentaire, veuillez contacter :



Bureau des Nations Unies à Nouakchott :



Blandine Bihler, Chargée de la Coordination du SNU; blandine.bihler@one.un.org, +222 37 26 16 44



Yasmine Chaitou, Chargée de la Communication du SNU ; yasmine.chaitou@one.un.org, +222 36 62 72 67



Equipe du Conseiller des Nations Unies pour le Sahel à Dakar :



Aude Rossignol, chargée de communication, rossigno@unhcr.org +221 762 456 789













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité