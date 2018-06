Nouakchott sans journaux papiers, en raison de la grÃ¨ve du personnel de lâ€™imprimerie nationale

Atlanticmedia – La situation du personnel de l’imprimerie nationale, qui réclamait avant la fête de l’Aïd El Fitr le paiement de 4 mois d’arriérés des salaires s’est aggravée, avec l’arrêt de l’impression des journaux papiers officiels (Horizons et Chaab) et indépendants de la presse écrite.



Le personnel a annoncé une grève ouverte qui a conduit à l’arrêt du travail au niveau de cet établissement parapublic dont les employés déplorent la déliquescence et l’état de délabrement.



Ce serait catastrophique pour le pays qui se prépare à accueillir de nombreux dirigeants africains et des médias internationaux d’être privé de la presse écrite qui est l’un des visages explicites du degré de démocratisation et des libertés.





Traduit de l’Arabe par Cridem