Mauritanie: des Ã©quipements japonais pour assurer la sÃ»retÃ© et la sÃ©curitÃ© de 3 aÃ©roports

Le360 - Le Japon a fait don à la Mauritanie d’équipements pour la sûreté et la sécurité de trois aéroports - Nouakchott, Nouadhibou et Atar- quelques jours avant la tenue des assises de la 31e réunion des chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union africaine (UA).



Ce matériel, d’une valeur de 1,4 million d’euros, a été remis lundi après-midi par l’ambassadeur du Japon à Nouakchott, Hitsugu Shimuzu, au ministre de l’Equipement et des transports, Abdallahi Ould Oudaa, au cours d’une cérémonie organisée à l’Aéroport «Oum Tounsy» de Nouakchott.



Ces équipements de sûreté sont constitués par «des scanners rayon X (SRX) bagages/cabine, SRX fret, SRX bagage/soute, portique de détection métallique, détecteurs de traces d’explosifs….».



Il s’agit d’un matériel qui va permettre «un renforcement du système de sécurité et réduire les risques des attentats terroristes dans les trois aéroports» tout en permettant au gouvernement japonais «de contribuer à la consolidation des bases de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région, conformément aux engagements exprimés à l’occasion de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD6) organisée en août 2016», a expliqué l’ambassadeur du Japon, dans un discours prononcé à l’occasion de la cérémonie de remise de ce lot de matériel.



Par notre correspondant à Nouakchott

Cheikh Sidya









