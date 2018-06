Des Ã©leveurs protestent Ã  AÃ¯oun â€¦ VidÃ©o

Alakhbar - Des éleveurs ont protesté mardi 19 juin courant devant les locaux de la wilaya du Hodh Gharbi, à Aïoun, contre la disparition de quantités de l’aliment-bétail des marchés de la ville et la flambée des prix des fourrages, au cours des derniers jours.



Les mécontents ont appelé les autorités à intervenir afin d’assurer l’accès des éleveurs à ces fourrages ainsi que pour stabiliser les prix, soulignant l’effet nul des mesures prises par le gouvernement sur les prix de l’aliment-bétail qui n’ont fait que grimper.



Les fourrages volatilisés pour des raisons inconnues n’ont été trouvés nulle part, affirment les éleveurs, soulignant avoir protesté non pas contre la hausse des prix des fourrages, mais après leur disparition totale des marchés à partir desquels ils devaient s’approvisionner en aliment-bétail en cette période de soudure difficile et malgré leurs prix élevés.



Le porte-parole des protestataires a insisté sur la nécessité d’une intervention rapide des autorités, de préférence avant demain mercredi, mettant en exergue l’effet destructeur de la sécheresse sur le bétail dont plusieurs têtes ont été décimées alors que le reste agonise dans les brousses.



Traduit de l'Arabe par Cridem

















