Mauritanie : sortie dâ€™une nouvelle promotion de la garde nationale

Sahara Medias - Sortie ce mardi à Rosso d’une nouvelle promotion de la garde nationale, la 99ème forte de 283, en présence du ministre de l’intérieur et de la décentralisation et du chef d’état major de la garde nationale.



Parmi cette promotion, pour la première fois, 12 sous officiers titulaires de certificat d’aptitude professionnelle. Lors de cette cérémonie, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation a réaffirmé la disponibilité de ce corps à défendre le pays et sa capacité à lui offrir les ressources humaines.



Cette promotion porte le nom de feu lieutenant colonel Ismael O. Cheikh Ahmed, décédé en 1980, alors qu’il occupait le poste de responsable de l’institution à charge de la caisse de la garde nationale.



Le directeur de l’école, le colonel Sidati O. Dick a appelé les éléments de cette promotion à obéir à leurs responsables, ajoutant que l’institution militaire est à la fois l’obéissance et le dynamisme.



Les nouveaux gardes ont réalisé, au cours de la cérémonie, divers exercices militaires, comprenant le maniement des armes et la neutralisation des terroristes.









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité