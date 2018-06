Engagement solennel de tout candidat Ã  un poste Ã©lectif, sous la banniÃ¨re du PMC Arc en ciel

Tawary - I /Préambule.



Nous, membres du Parti Mauritanien du Concret, Arc-en-ciel réaffirmons notre totale adhésion à la valeur cardinale du parti, à savoir: œuvrer inlassablement pour renforcer la cohésion sociale, l’unité nationale par la culture de l’Unité, l’Égalité et la Transparence dans la diversité mauritanienne. Le credo du parti est de promouvoir le vivre ensemble.



Nous nous engageons solennellement à le respecter, le défendre et le promouvoir comme stipulé dans nos documents de base (DPG- Statuts & Règlement Intérieur), notariés et déposés au ministère de l’intérieur.



Notre adhésion à ces valeurs cardinales implique le respect de ces engagements par tous les candidats du parti et autres citoyens venus competir sous sa bannière pour participer à quelque joute électorale organisée en république islamique de Mauritanie.



Le candidat doit se conformer strictement à cette présente charte



II / DISPOSITIONS



Le fait de s’affilier au PMC Arc-en-ciel, implique que le candidat libre aux différentes élections municipales, régionales, ou/et législatives respecte les engagements suivants :



1. Avoir l’âge minimum requis par la loi électorale,



2. Jouir de ses droits civiques,



3. Adhérer aux principes idéologiques et aux valeurs du parti,



4.Être à jour de ses cotisations et se soumettre à toutes les obligations relatives au fonctionnement du parti.



5. A placer à compétences égales, en priorité les militants du parti dans les opportunités de travail qui s’offriront à lui,



6. Participer activement, tant par sa présence que par son investissement personnel, aux activités du Parti. 7. Entretenir un contact étroit avec les citoyens et un dialogue suivi au nom du parti PMC Arc-en-ciel,

8. A ne soutenir, à toutes les élections impliquant directement ou indirectement le parti, notamment les élections municipales, régionales, législatives et l’élection présidentielle, que le candidat du parti ou la coalition du parti.



9. Enfin, Le Candidat doit s’engager devant le comité des sages du parti qui devra suivre et assurer le respect des engagements avec le Parti et ses instances dirigeantes (B.E) et signer devant notaire.



10. A signer dans un document spécifique que sa démission du PMC Arc-en-ciel, signifie de façon obligatoire et sans recours possible, la perte du du mandat électif ou toute autre nomination obtenue en sa qualité de membre du parti ou grâce à lui.



III / Filiation du Postulant



