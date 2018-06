AlgÃ©rie : la rÃ©forme de lâ€™UA au cÅ“ur des discussions entre Donald Kaberuka et les autoritÃ©s

Jeune Afrique - Le Haut représentant de l'Union africaine (UA), Donald Kaberuka, est en visite à Alger afin de discuter de la réorganisation de l’institution panafricaine avec les autorités algériennes.



Les propositions de Paul Kagame, président en exercice de l’Union africaine (UA), ont été au cœur de l’entretien entre son Haut représentant, Donald Kaberuka et le ministre des Finances algérien, Abderrahmane Raouya, qui s’est tenu lundi 18 juin dans la capitale algéroise.



Davantage d’efficacité



Au cours de cette rencontre, les deux parties ont échangé sur la mise en oeuvre des décisions de la conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA. Il a été question de la réforme institutionnelle de cette organisation, voulue par le président de l’Union, avec pour objectif plus d’efficacité dans ses missions, selon un communiqué du ministère.



« Ces propositions portent notamment sur la rationalisation des modes de gestion et de l’action de l’Organisation continentale et des nouvelles modalités de son financement », indiquent les autorités.



Depuis 2016, le président rwandais Paul Kagame est chargé de réformer et de rendre plus efficace l’institution. Et pour ce faire, il a aussitôt mis en place un comité de pilotage.



Les chefs d’État africains se réuniront du 25 juin au 2 juillet, à l’occasion du 31e sommet de l’UA, à Nouakchott, en Mauritanie.









