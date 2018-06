Foot/Mondial-2018 - Le 4e but de Ronaldo offre la victoire au Portugal (1-0) et Ã©limine le Maroc

Les Echos - Mondial-2018: le 4e but de Ronaldo offre la victoire au Portugal et élimine le Maroc.



Grâce au 4e but de Cristiano Ronaldo lors du Mondial-2018, le Portugal a dominé 1-0 le Maroc, première équipe officiellement éliminée, et se rapproche d'une qualification pour les 8es de finale après son 2e match dans le groupe B, mardi à Moscou.



Auteur déjà d'un triplé contre l'Espagne (3-3), CR7 a frappé dès la 4e minute contre le Maroc et repris seul la tête du classement des buteurs. Battu en ouverture par l'Iran (1-0), le Maroc est d'ores et déjà condamné, quel que soit le score en soirée d'Iran-Espagne, autre match du groupe.