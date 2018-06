Le PrÃ©sident de la RÃ©publique reÃ§oit les lettres de crÃ©ance du nouvel ambassadeur du Royaume du Maroc

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu, mercredi au palais présidentiel à Nouakchott, les lettres de créance de SEM. Hamid Cahabar en sa qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume du Maroc auprès de la République Islamique de Mauritanie.



A cette occasion, le Président de la République a accordé une audience au diplomate marocain, qui a permis d'aborder les voies et moyens susceptibles de renforcer la coopération entre les deux pays frères.



Au terme de l’audience, M. Hamid Cahabar a déclaré à l’AMI qu’il très honoré d’être reçu par le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a qui il a transmis les salutations et ses sentiments cordiaux de son Altesse le Roi Mohamed VI.



Il a ajouté que l’entretien illustre la solidité des liens d’amitié unissant le Royaume du Maroc et la République Islamique de Mauritanie. "Qu’Allah bénit notre action. Nous allons travailler avec la Mauritanie, direction, gouvernement et peuple dans l’intérêt mutuel de nos deux pays frères", a-t-il, conclu.



La cérémonie de remise des lettres de créance s’est déroulée en présence de MM.



- Ismael Ould Cheikh Ahmed, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération,



-Ahmed Ould Bahiya, Directeur de Cabinet du Président de la République,



-Mohamed Salem Ould Merzoug, Conseiller à la Présidence de la République,



-Mohamed Abderrahmane Ahmed Sidiya, Directeur du Maghreb Arabe.













