146 prÃ©sumÃ©s terroristes recherchÃ©s au Burkina

BBC Afrique - Les forces de sécurité Burkinabè recherchent 146 présumés terroristes. La plupart opèrent dans le nord du pays notamment dans le groupe Ansarul islam dirigé par le burkinabè Ibrahim Malam Dicko.

Ils sont cités dans des attaques contre les positions de l'armée et les institutions de l'Etat depuis 2016. Sur la liste publiée mardi par le gouvernement figurent des conseillers municipaux et un ancien militaire. Selon une note de l'armée, ils auraient un lien avec des groupes terroristes au Mali et dans le Sahel.



C'est un appel à témoin qui demande à toute personne qui aurait des informations les concernant à prendre attache avec les forces de sécurité, la police ou la gendarmerie pour aider à leur arrestation.













