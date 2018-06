Sommet de lâ€™UA en Mauritanie : le Roi du Maroc dÃ©pÃªche un Ã©missaire Ã  Libreville

Mauriweb - Le roi Mohammed VI du Maroc qui veut participer du 25 juin au 2 juillet prochain au 31ème sommet des chefs d’Etat de l’Union africaine (UA) en Mauritanie, a dépêché mardi à Libreville son ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita pour un entretien à huis-clos avec le chef de l’Etat gabonais, Ali Bongo Ondimba, habitué à ce genre de rencontre.



Les deux hommes se sont entretenus dans le salon marocain du palais présidentiel de Libreville. M. Bourita a transmis à son hôte une lettre du roi Mohamed VI à son frère et ami, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la Communauté économique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC).



Parmi les invités attendus à ce sommet, le président français Emmanuel Macron qui a récemment confirmé sa décision d’y participer. Le Maroc a réintégré l’Union africaine après avoir longtemps snobé l’institution. Rabat boudait l’UA parce qu’elle a accepté de faire siéger le Sahara occidental, une république indépendantiste dont le Maroc réclame la souveraineté.



Le Roi Mohamed VI pourrait personnellement participer à ce sommet, selon la presse marocaine.



Camille Boussougou



http://www.gabonactu.com/sommet-de-lua-mauritanie-roi-maroc-depeche-emis...









