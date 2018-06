L'Etat nâ€™indemnisera aucun des crÃ©anciers de Cheikh Ridha

Essahraa - Le ministre de l'Economie et des Finances Moctar Ould Diay a affirmé mercredi 20 juin courant, devant les députés de l’Assemblée nationale, que le gouvernement n’indemnisera aucun des créanciers de Cheikh Ridha.



« Les victimes des dites transactions foncières n’ont qu’à s’adresser à la justice dont les décisions seront exécutées avec force et fermeté par les Pouvoirs Publics », a-t-il dit.



« Je le répète encore : le gouvernement n'a rien à voir avec ces opérations, à part l’exécution stricte des ordres émis par la justice, comme il n’indemnisera personne », a-t-il dit.



«Ces transactions ont impliqué des parties adultes, ayant agi loin de toute contrainte physique ou morale», a-t-il ajouté, précisant qu’aucune présumée victime n’a introduit encore une plainte auprès des autorités compétentes.



«L’Etat n’interfère pas dans les transactions quotidiennes et courantes conclues de plein gré entre des personnes adultes», a-t-il précisé, rappelant une nouvelle fois encore que seule la justice est capable de trancher toutes les plaintes.













