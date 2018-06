BoghÃ© : DÃ©monstration de force des Ministres et recadrage du discours des gÃ©nÃ©raux [PhotoReportage]

Terroir Journal - Devant un parterre composée de plus de 110 présidents d’unités de base sur un total de 162 venues des localités de la commune de Boghé et d’autres militants favorables à la tendance des Ministres venus d’autres communes du département



(Darel Barka, Ould Birome, Darel Avia) et de nombreux cadres UPR, le camp des Ministres Diallo Mamadou BATHIA et Khadijettou Mint M’Bareck FALL a organisé un grand rassemblement au domicile du ministre de la Défense Nationale, le 18 juin. Un rassemblement grandiose auquel ont pris part, en plus des deux ministres en question, les anciens ministres ; N’Gaîdé Kayou Lamine et YALL Zakaria Alassane, le Maire de Ould Birome, BA Aliou Abdoulaye, l’ancien maire de Boghé, Adama Moussa BA,



M. Mamadou TALL, ancien conseiller du président SIDIOCA, M.Traoré Samba ancien directeur du Lycée de Kaédi, M. Cheybani O M’Bareck FALL, frère de Khadijettou, M. N’Diaye Daouda, PCA de l’Union des Coopératives Agricoles, du Chef du village de Boghé Dow, des notabilités proches de Niang Idrissa, venus de N’Diorol et de plusieurs notables de la Moughataa.



La cour était remplie et la palme d’or de la mobilisation est décernée aux femmes. Un rassemblement peut-on dire pour étaler les forces politiques des Ministres et recadrer le discours du camp des généraux après la réunion de l’hôtel Azalai à Nouakchott. La Ministre Khadijettou Mint M’Bareck FALL à la tête de plusieurs présidentes d’unités de base, a organisé une marche allant de son domicile jusqu’à la maison du Ministre DAILLO Mamadou BATHIA.



Très à l’aise dans l’expression, le Ministre Diallo après avoir salué le public, a d’emblée envoyé des salves au camp adverse. Il a fait savoir que certaines personnes ne cherchent que le pouvoir pour assouvir des intérêts personnels. Selon Mamadou Bathia, ils ont érigé en principe le slogan de diviser les communautés Pularr et Maures pour mieux régner à Boghé. Ils partent voir les Maures et leur disent venez avec nous car les Halaîbés ne vous aiment pas et vice-versa depuis une trentaine d’années sans citer de noms. L’on doit refuser pareilles choses, a martelé le ministre.



Le Ministre contre-attaque



Nous sommes tous des parents et partageons ce bled, creuset de l’unité entre les communautés Maures et Négro-Africaines, a-t-il affirmé. La promotion de certains discours sectaires ne cadre pas avec la politique de l’Etat qui a toujours prôné l’unité, dit-il. Ces personnes à qui je fais allusion ici ne sont pas aujourd’hui contentes car elles ne se retrouvent pas dans l’unité des fils de Boghé acquise aujourd’hui grâce à une femme intelligente, consciente et soucieuse de l’intérêt de Boghé, en l’occurrence Khadijettou Mint M’Bareck FALL qui a compris la nécessité indispensable de m’accompagner. Tonnerre d’applaudissements.



Nous faisons partie, Khadijettou et moi des 25 personnes que le président a choisi parmi les millions de Mauritaniens pour faire partie du gouvernement et travailler à ses côtés pour la Mauritanie et pour Boghé, notre localité. Et le ministre de dire que dans la tradition politique locale, les opérateurs politiques s’alignent de tout temps derrière les Ministres pour les soutenir, les honorer. Et ces derniers en contrepartie ont l’obligation de travailler pour la localité. L’interlocuteur du Raîss, c’est le Ministre désigné par le président de la république et non quelqu’un d’autre, a fait savoir M. DIALLO.



C’est nous qui pouvons attirer son attention sur les problèmes de Boghé. Dans ce cas de figure, le Ministre voit mal que ce soit des parents qui s’opposent à eux. Pour lui, les militants qui rament à contre-courant ont rompu avec la tradition. Et tout celui qui s’inscrit dans cette dynamique est un traitre, un hypocrite qui travaille contre les intérêts de la population. Tonnerre d’applaudissements !



Quelqu’un qui n’est pas Ministre ne peut pas faire parvenir vos doléances au président. S’il a (le Raîss) besoin de quelque chose à Boghé, il me demande moi, ou Khadijettou ! Les gens qui l’aiment ne peuvent pas nous dépasser, moi et Khadijettou. Tout celui qui veut renforcer la politique du président à Boghé ne peut pas le vouloir mieux que nous deux. Nous n’allons jamais saboter sa politique et si quelqu’un dit qu’il n’est pas avec nous deux, il n’est pas avec Aziz ! Le ministre de continuer, j’ai tout eu avec le pouvoir, je suis Ministre depuis 5ans ; il ne me reste plus que revenir voir Gadio (un vieil ami à lui).



Rires du public. Il a réaffirmé son en engagement pour servir Boghé. Il ne faut pas écouter certaines paroles, a dit le Ministre. Il a sollicité de la part du public présent de l’aider à féliciter Mohamed O Abdel Aziz qui lui a donné tous les honneurs en commençant par le Ministère qu’il occupe et passant par la Commission Nationale de Restructuration du Parti UPR jusqu’à la Commission de Validation des Candidatures aux prochaines élections.



S’agissant de la vie politique de l’UPR, notamment à Boghé dont les sections n’ont jamais convoqué les militants sinon dit-il que pour demander à ces derniers de côtiser de l’argent, une section incapable de vulgariser les réalisations du président. C’est la raison de cette refondation en cours. Ils doivent revenir à la raison et rejoindre la majorité sinon d’autres seront désignés à leurs places. Se prévaloir de pouvoirs qui n’existent plus et convoquer des réunions à Boghé est étonnant, a pesté DIALLO selon qui toujours l’UPR a fait adhérer dans la commune de Boghé, 11 Mille personnes de toutes les couches sociales. Soit 161 unités de bases de 50 adhérents chacune. Il n y’a pas un village de la commune de Boghé qui n’est pas représenté ici.



Quelqu’un qui n’est pas avec nous, n’est pas de Boghé, clame le Ministre très applaudi. Il doit déménager, aller habiter ailleurs. La commission passera ce soir et débutera par les communes rurales. Il a expliqué ensuite le processus de la mise en place des structures de bases et exhorté les militants à veiller sur ce travail et indiqué que le choix portera sur tout celui qui peut servir Boghé. Chacun a sa place. Moi et Khadijettou nous ne faisons que vous aider. Il a fait part de leur disponibilité à travailler avec toute personne qui œuvre pour l’intérêt de Boghé.



Les salves de la jeune Ministre contre leurs détracteurs



Vêtue d’un voile vert-feutré, très souriante, elle a salué son homologue, le Ministre de la Défense Nationale puis les anciens Ministres N’Gaîdé Kayou Lamine et YALL Zakaria Alassane ainsi que toute l’assistance en langue pularr qu’elle maîtrise bien. Elle a chaleureusement remercié Diallo Mamadou BATHIA pour le soutien que ce dernier lui a apporté dans le gouvernement. Elle a félicité le président Mohamed O Abdel Aziz pour la confiance placée en elle et la dernière promotion qu’il lui a accordé.



Très naturelle, l’ancienne élève du Lycée de Boghé a adressé des mots très forts à ses professeurs, SY Alhousseynou et LAM Aliou camouflés dans l’assistance. Elle s’est félicitée de la politique de Mohamed O Abdel Aziz à Boghé qui a construit un hôpital digne de ce nom, réhabilité les infrastructures agricoles, érigé un stade etc.... Ne sont présents ici aujourd’hui que les présidents d’unités de base en majorité mais dit-elle tous nos militants ne peuvent pas tenir dans cette cour, très exiguë.



Elle n’hésite pas à stopper ou rectifier les traducteurs comme LEBATT. Aucun village du département et particulièrement des localités Maures ne manquent ici. Celui qui n’est pas là, n’est pas Kaladio, n’est pas Maure, a martelé la Ministre. Il doit traverser le fleuve, dit-elle. Chacun de nous deux pouvait aller dans une direction seul, mais cela ne fait pas l’intérêt de Boghé et ne s’inscrit guère dans les orientations du Président de la République, Mohamed O Abdel Aziz qui prêche tout le temps l’unité nationale dont l’islam reste le vecteur.



Nous voulons, Mamadou Bathia et moi léguer des leçons d’histoire qui seront enseignées dans les écoles aux futures générations. Elle a appelé les militants à les suivre en tant que Ministres bénéficiant de la confiance du Raîss. Elle a rejeté le tribalisme, le sectarisme et la division qui ne servent pas nos intérêts. Elle a convoqué des versets coraniques et des Hadiths du prophète de l’islam (psl) relatifs à l’unité pour illustrer ses propos.



Elle a indiqué que sa nomination est un message que le président de la république a adressé à l’opinion mais que certains opérateurs politiques à Boghé n’ont compris malheureusement ! C’est un honneur que le président a fait à Boghé en confiant à l’un de ses fils, M. Diallo Mamadou BATHIA la restructuration du parti UPR ainsi que la commission de validation des candidatures. L’on doit se réjouir de cet honneur plutôt que de chercher à le combattre. Ils doivent nous bénir conformément aux recommandations divines pour espérer une récompense le jugement dernier. Elle a vivement souhaité que la 3ème phase se déroule dans la cohésion et l’unité et mettre en avant, l’intérêt de Boghé. Nous avons une responsabilité morale vis-à-vis de vous.



Très éloquente et trilingue Khadijettou a rejeté les accusations raciales dirigées contre elle par certains. Moi je ne peux pas être raciste et le fait de m’asseoir exclusivement avec mes parents, ce n’est pas que pour leur faire comprendre certains enjeux politiques du moment. Si aujourd’hui, les membres de cette communauté est présente massivement à cette réunion, c’est parce qu’elle a compris le message que j’ai délivré. Salve d’applaudissements.



Boghé, continue t-elle, doit choisir des élus capables de défendre ses intérêts rappelant n’être intéressé ni par un poste de maire, ni par un poste de député ni par un poste de président de conseil régional. Elle a fait part de la honte qu’elle éprouve vis-à-vis des parlementaires qui sont incapables de rencontrer le chef de l’Etat pour lui poser les problèmes des populations. Quant aux sénateurs, ils appartiennent à l’histoire, fait elle savoir, je ne parle plus d’eux. Elle a demandé aux militants présents de choisir de bons candidats capables de les représenter. Je n’ai jamais rencontré au cabinet du président, les députés de Boghé alors que les parlementaires des autres départements défilent dans son bureau. Il faut que la vérité soit dite.



Elle a tressé des lauriers au chef de l’Etat qui dit-elle est un Président qui a peur d’Allah selon elle et qui fait d’importantes réalisations pour Boghé. Je suis Ministre de la république, je ne suis ni ministre des Idieydjbés, ni Ministre des Halaîbés, je ne fais pas d’hypocrisie comme le font d’autres. Le Ministre Diallo a enfin conclu en remerciant toute l’assistance peu avant le crépuscule.



La majorité acquise dans la commune de Boghé, leur assure la présidence de la sous-section et il restera maintenant à manœuvrer à travers des alliances avec la commune d’Ould Birome dont le maire était là présent pour s’emparer de la section départementale. Il faut signaler que le général Négri Félix chemine actuellement avec les ministres même s’il était absent à cette grande réunion.



Daouda Abdoul Kader DIOP

-----





Avec Cridem, comme si vous y étiez...