Passage de Ould Diay Ã  l'AssemblÃ©e : Ã©changes houleux entre Mint Bilal et le ministre de l'Economie

Akhbar Watane - La députée Malouma Mint Bilal a affirmé dans son commentaire des propos du ministre de l’Economie et des Finances relatifs à la fin du mandat des députés, que c’est le peuple qui l’a portée à l’Assemblée Nationale et qu’elle est convaincue qu’elle sera réélue au sein de cette hémicycle parlementaire.



« Je retournerai au Parlement, mais je rassure le ministre qu’il n'y reviendra pas en tant que ministre », a-t-elle ajouté.



Le ministre a été peu courtois dans ses réponses aux députés au cours de sa dernière interpellation à l’Assemblée nationale sur le dossier foncier de Cheikh Ridha, allant même jusqu’à leur lancer qu’aucun d’entre eux ne sera réélu et ne bénéficiera de voix.





Traduit de l’Arabe par Cridem