Mohamed O. Abdallahi O. Ely dit Memaha est candidat Ã  la candidature de lâ€™UPR Ã  Akjoujt

Taqadoum - Aux dernières nouvelles, Monsieur Mohamed O. Abdallahi O. Ely, dit Memaha, chef général de l’ensemble Aoulad Lab est candidat à la candidature à la prochaine députation à Akjoujt au nom de l'Union Pour la République.



Le concerné est l'un des rares ressortissants de cette wilaya à y séjourner régulièrement et peut se prévaloir de l'appui des cadres, intellectuels et habitants de la capitale régionale de la wilaya de l'Inchiri. L'équilibre tribal jouerait aussi en sa faveur surtout si l'on sait que son ensemble ne compte presque aucun haut responsable dans l'administration.



Selon des sources concordantes, cette candidature ferait le consensus autour d'elle tant l'ancrage social du candidat est réputé pour sa modération et ses bonnes relations avec les autres composantes du pays.



Les habitants d'Akjoujt votaient en grande majorité pour ce fils de la ville qui n'a eu de cesse d'interpeller les Pouvoirs Publics sur sa situation économique et le peu de retombées de l'exploitation minière de son sol.













