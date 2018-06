Catastrophe humanitaire dans la commune de Nsaveni et lâ€™ONG Emel s'apprÃªte Ã  lancer une campagne dâ€™urgence

Elhourriya - Les populations du Hodh Gharbi souffrent, comme d’ailleurs toutes les wilayas du pays, d’une grave sécheresse ayant décimé des milliers de têtes de bétail.



Dans la commune de Nsaveny, le retard des pluies est vécu de manière dramatique et les éleveurs ne savent plus à quel saint se vouer pour sauver ce qui peut encore l’être. Les aliments de bétail, importés du Mali et objet de surenchères de la part de commerçants véreux, sont épuisés.



C’est dans ce contexte particulier de détresse généralisée que l’ONG Emel de la députée de Kobenni Fatma Mint Ely Mahmoud, très active dans la wilaya, et plus particulièrement dans les adwabas, s’apprête à lancer, dans les prochains jours, une opération d’urgence pour distribuer des milliers de tonnes de blé aux populations de la commune de Nsaveni, considérées comme les plus touchées par cette catastrophe.













