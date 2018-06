Merveilleux bambins de lâ€™Ã©cole Thierno Amadou Moktar Sakho [PhotoReportage]

Le Rénovateur Quotidien - La fin de l’année scolaire est un moment chargé d’émotions surtout quand elle est fêtée en unisson.



Après une année d’existence l’école Thierno Amadou Moktar Sakho a dévoilé ce samedi 23 juin 2018 les prémices de son ambition avec un rendez-vous dédié aux tout petits. Ils étaient là ce matin en présence de leurs monitrices, de leurs parents sous la chaleur humaine d’une foule d’invités venus partager avec eux ces moments de souvenirs grandioses.



Et la fête prit son envol avec des activités riches en couleurs comme en porte l’intérieure magique de cette école fondée d’une main de maitre par une femme dont le seul nom suffit pour rappeler les principes cardinaux de l’école : Madame Diop Fatimata Ba qui va bientôt dire Adieu au Ministère de l’éducation nationale après une mission bien remplié.



Non sans y laisser l’image d’une professionnelle de l’enseignement dont l’expérience et la rigueur compteront toujours pour accompagner le système éducatif mauritanien.



L’école Thierno Amadou Moktar Sakho reflète déjà cette vision qu’elle entend donner à l’avenir des enfants qui commencent leurs premiers pas. La cérémonie consacrée ce samedi aux premières germinations de la préscolaire sont révélatrices de cette ambition comme elle l’a si bien rappelé dans son mot prononcé à cette occasion et qui tient en deux mots : le travail et la discipline, deux clés de la réussite. Les invités n’ont pas eu besoin de trop de discours pour faire connaissance de l’école.



Les images et symboles parlent d’eux –mêmes. Là, tout inspire discipline, ordre et sérieux. Une magie pédagogique guide le visiteur à l’intérieur de l’univers de l’Alpha et de l’oméga comme pour rappeler qu’il y a dans le désert éducatif des oasis qui arrosent les esprits dans cet ilot qui s’élargira d’un cycle fondamental dès la prochaine rentrée scolaire.



Ceux qui ont assisté au beau spectacle créé par les poussins de l’école Thierno Amadou Moktar Sakho sont rentrés avec une idée : l’école se cultive dès la maternelle pour faire germer les graines de l’avenir. Ainsi seule la volonté de mieux faire honore les idéaux d’un enseignement de qualité. A l’école Thierno Amadou Moktar Sakho la voie de l’excellence est tracée. Les bourgeons de la Directrice ont dit leurs premiers rudiments en Arabe en français et en anglais. Le public s’en est délecté jusqu’à la fin d’une belle démonstration festive. La cérémonie a été rehaussée par la présence de cadres du ministère de l'Education nationale.



Bonnes vacances !



