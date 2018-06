Essaha – « Au moment où le peuple mauritanien est en proie à une famine aiguë, qui sévit partout dans le pays, le régime de Ould Abdel Aziz s’occupe à redorer son blason en détournant l’attention des citoyens, par l’organisation d’opérations d’investiture des unités du parti au pouvoir et la préparation du sommet de l’Union Africaine », a affirmé samedi, 23 juin courant, le Président de l’UFP Dr Mohamed Ould Maouloud, au cours d’une conférence de presse organisée par des partis regroupés au sein du Forum d’opposition.



« Le régime poursuit son agenda unilatéral, faisant fi des délais légaux d’établissement des listes électorales et des recours introduits par diverses parties sur l’irrégularité de la nomination du Comité Directeur de la Ceni », a-t-il ajouté.



Ces déclarations interviennent à l’occasion de l’annonce de certains partis du FNDU d’un accord électoral conjoint, destiné à préparer de manière concertée et unifiée les prochaines consultations législatives, municipales et régionales, notamment à travers des candidatures communes aux signataires dans toutes les circonscriptions électorales.



« Nous ne laisserons pas le terrain libre au régime d’Aziz qui prend le pays en otage », a-t-il conclu.



Traduit de l’Arabe par Cridem









