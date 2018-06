Signature d'un accord Ã©lectoral entre les partis du FNDU, le pouvoir accusÃ© de prÃ©parer des Ã©lections falsifiÃ©es

Alakhbar - Les dirigeants du Forum National pour la Démocratie et l'Unité (FNDU) ont cosigné samedi 23 juin courant un accord électoral. Objectif : présenter des listes communes pour les élections législatives, municipales et régionales prévues début septembre prochain.



L’accord stipule la mise en place d’une coalition électorale dite « Coalition pour l’Alternance Démocratique », formée des partis signataires. « Nous avons décidé d’unifier nos efforts en perspective de la prochaine bataille électorale », a dit le Président en exercice du Forum d’opposition et leader de l’UFP Dr Mohamed Ould Maouloud.



« Notre défi pour le moment est de gagner cette bataille électorale », a-t-il ajouté, critiquant vivement le régime de l’actuel Président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz, qui dira-t-il, "a ruiné le pays et spolié dangereusement l’intérêt général", a-t-il ajouté.



« Au moment où le pays est confronté à la sécheresse et à la famine, l’actuel pouvoir abandonne le peuple à son triste sort, en s’occupant d’une manifestation diplomatique destinée à reluire l’image personnelle du Président Ould Abdel Aziz», a-t-il ajouté.



"Nous avons décidé d'unir nos efforts pour la prochaine bataille électorale, afin de ne pas laisser le régime seul à bord et poursuivre sa prise en otage du pays", a-t-il ajouté.



« Le présent accord a été cosigné par les partis du Forum et sera présenté aux autres formations politiques de l'opposition dans le pays pour la même fin », a-t-il.



« La liste électorale sera frauduleuse dés lors où elle sera établie suivant un faux RAVEL», a-t-il poursuivi.



Il a critiqué par ailleurs la réduction du mandat des députés actuels à 4 mois, affirmant que le régime a tenu à programmer unilatéralement les élections, sans se concerter avec quiconque, a-t-il dit.



« Nous lui ferons face dans les rues et à travers les urnes et l’empêcherons de façonner à sa guise l’avenir du pays », a-t-il conclu.



Traduit de l’Arabe par Cridem



http://alakhbar.info/?q=node/11700









Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité