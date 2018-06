Le PrÃ©sident de la RÃ©publique :

AMI - Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a remercié les citoyens qui ont participé à la campagne de propreté de la ville de Nouakchott pour leur perception de la responsabilité et pour ce rôle qui traduit leur appartenance au pays considérant que la ville de Nouakchott est la vitrine de la République islamique de Mauritanie.



Dans des déclarations faites à la presse au cours de la visite qu’il a entrepris, samedi, au niveau de diverses avenues de Nouakchott pour s’informer des actions citoyennes de propreté que connait la capitale, le Président de la République a indiqué que ces initiatives ne doivent pas être occasionnelles, mais plutôt préparées et traduisant un souci permanent de propreté des avenues, des rues de la ville de Nouakchott et de ses places publiques, soulignant le danger de l’amoncellement des ordures et ses effets négatifs sur la santé et sur la renommée du pays et de ses citoyens.



Le Président de la République a exhorté les journalistes et les responsables des chaînes de télévision et des sites électroniques d’information à participer à ces efforts en réservant 10% de leur temps de diffusion à la sensibilisation et à l’organisation de débats sur ce sujet afin que se poursuive l’opération de propreté.



Il a également appelé l’ensemble des citoyens à contribuer à cette campagne, à prendre les mesures appropriées pour éviter l’amoncellement des ordures et à sensibiliser les propriétaires des maisons à jouer leur rôle dans ce sens.



Le Président de la République a affirmé que l’État et les pouvoirs publics vont jouer leur rôle dans ce cadre, soulignant, toutefois, que quelle que soit l’ampleur de ces efforts, ils ne seront pas suffisants tant que le citoyen ne discerne par, par lui-même, l’intérêt de la propreté de la ville, de sa maison et de sa rue.



Le Président de la République a ajouté que l’État n’appartient ni au président, ni au Premier ministre, ni au wali, ni au maire, mais qu’il s’agit d’un espace qui appartient à tout le monde et il revient à chacun de se soucier de sa préservation, indiquant que les efforts de propreté ne sont pas faits au profit du président ou du gouvernement, mais pour notre citoyen cher à nous tous et envers qui nous devons tous sentir la responsabilité.













Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité