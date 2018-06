Lutte contre le terrorisme : Le G5 Sahel minÃ©e par des incertitudes

Infowakat - Les pays membres du G5 Sahel, la coalition mise en place par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger, et le Tchad , pour lutter efficacement contre le terrorisme dans leur zone, sont toujours à la recherche de leurs marques.



La force de 5000 hommes mise sur pied à cet effet se heurte toujours à des obstacles qui ralentissent son processus d’opérationnalisation. En effet des contradictions internes bloquent le démarrage effectif et la montée en puissance de ladite force. Au point que les risques d’une possible démobilisation ne sont pas à exclure si les parties concernées ne parviennent pas à taire leurs divergences ainsi que leurs querelles d’égo et de leadership.



Querelles, contradictions et divergences



D’Addis Abeba à Ndjamena, de Washington à Paris, les différents acteurs parviendront-ils à trouver le bon tempo et à accorder leurs violons au sujet de cette affaire qui interroge leur capacité à mettre en avant l’intérêt général de leurs populations respectives ? Il faut l’espérer. Car la menace elle, n’a pas baissé d’intensité.



Du reste les mouvements djihadistes qui se sont ouvertement élevés contre la mise en place du G5 Sahel, ont parié sur son échec à court terme. Par conséquent il faut bien admettre que pour le moment la situation actuelle ne peut que les réjouir.



Le Secrétaire permanent du G5 Sahel, le nigérien Maman Samba SIDIKOU reconnaît d’ailleurs qu’il y a urgence à aller au-delà des paroles pour passer effectivement aux actes. Selon lui, les premiers tests menés sur le terrain des opérations entre 2017 et 2018 (trois au total) par les soldats des différentes armées engagées (elles sont placées sous le commandement du Général malien Didier DACKO) ont semble- t-il été concluants.



Alors pourquoi tant de flottements si tout se passe correctement ? La prochaine concertation prévue en Mauritanie au mois de juillet va sans doute tenter d’y répondre. A moins que certaines des questions en débat n’aient encore leurs réponses en dehors du continent africain.



