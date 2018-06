La famille de Rachid Moustapha appelle les dirigeants africains Ã  rÃ©vÃ©ler le sort de son fils

Adrar Info - La famille de l’homme d’affaires mauritanien Rachid Moustapha disparu depuis des années interpelle le président Mohamed Ould Abdel Aziz et les dirigeants des pays africains, en conclave à Nouakchott, à œuvrer pour que le sort de son fils soit révélé.



Dans une déclaration distribuée, en marge d’une conférence de presse familiale, tenue ce samedi, à la veille du Sommet Africain de Nouakchott,il est écrit que Rachid Moustapha "est vivant et que son avion ne s’est pas écrasé, contrairement à ce qui a été publié et diffusé par les médias le 21 mai 2010".



La famille requiert la diplomatie mauritanienne «à faire plus pour notre cause que nous considérerons aussi la cause de tous les Mauritaniens», soulignant que le gouvernement a toujours confirmé son intention d’œuvrer «pour le retour de Rachid au sein de sa famille et de sa patrie».



La famille a également félicité le président et le gouvernement, à l’occasion de l’organisation du Sommet africain qu’elle décrit comme «une grande réussite diplomatique» espérant y voir des résultats positifs pour la Mauritanie et le continent africain.



Source : http://www.alakhbar.info/?q=node/11699



Traduit par Adrar.Info









