Tenue de la 18Ã¨me assemblÃ©e gÃ©nÃ©rale ordinaire de la FFRIM

AMI - La Fédération mauritanienne de Football (FFRIM) a tenue, samedi à Nouakchott, sa 18ème assemblée générale ordinaire en présence de ses membres et des présidents des clubs.



Au cours de cette assemblée générale, il sera procédé à la présentation du bilan d’activités de la FFRIM de l’année passée en mettant l’accent sur les réalisations et les acquis. L’ordre du jour de cette session comprend également la présentation d’un rapport relatif à la participation des équipes nationales de football dans les compétitions régionales, continentales et internationales et à l’appui technique, financier et moral apporté par la FFRIM à ces équipes.



A cette occasion, le Directeur général des Sports, M. Tahirou Diagana, a salué le respect par la FFRIM des échéances statutaires conformément aux textes en vigueur de la FIFA.



Il a, au nom de la ministre de la jeunesse et des sports, Mme Mariem Mint Bilal, remercié les responsables de la FFRIM pour les résultats sportifs concrets obtenus ces derniers temps par nos équipes nationales des différentes catégories d’âges, notamment par l’équipe des U20 qui prépare en ce moment un match historique contre le Nigéria pour la qualification aux phases finales de la CAN.



Pour sa part, le président de la FFRIM, M. Ahmed Ould Yahya, a loué dans le rapport qu’il a présenté devant l’assemblée générale, la discipline qui a caractérisé la mise en œuvre des recommandations de la 17ème session, indiquant que l’étape que vivent les équipes nationales dans les différentes catégories d’âges n’est pas un hasard, mais que les performances réalisées sont plutôt le fruit d’un efficace travail collectif.



Il a ajouté que l’appui dont bénéficie le sport de la part des hautes autorités du pays, du peuple et des opérateurs va pousser à davantage d’efforts et d’abnégation pour réaliser les espoirs et les aspirations du public sportif.













