Lâ€™institution de lâ€™opposition :

Saharamédias - L’institution de l’opposition démocratique a déclaré l’est et le centre de la Mauritanie des régions sinistrées du fait de la sécheresse.



Elle a demandé aux nations unies, aux organisations internationales et aux pays amis d’adopter cette déclaration et d’entreprendre ce qu’il faut afin d’apporter l’aide au peuple mauritanien pour faire face à « cette grave catastrophe ».

Dans un communiqué publié samedi, l’institution démocratique demande « l’ouverture d’une enquête à propos des 41 milliards dont on avait annoncé le déblocage pour atténuer les méfaits de la sécheresse et qui n’ont été d’aucune utilité sur le terrain. »



Le communiqué accuse le gouvernement d’être responsable des conséquences désastreuses de cette situation pour avoir crée le doute dans l’esprit des citoyens en leur faisant croire que l’aliment de bétail sera disponible à temps, les empêchant d’anticiper et de prendre les dispositions nécessaires pour s’approvisionner ailleurs et prévenir la catastrophe.



L’institution démocratique a également accusé le régime de poursuivre sa politique « d’insouciance et de dédain » à propos de la catastrophe née de la sécheresse « qui a entraîné l’économie des populations et leur sécurité alimentaire au bord de l’abîme. »

L’institution de l’opposition démocratique attire l’attention sur la hausse vertigineuse des prix de l’aliment de bétail avant de disparaître du marché, une situation qui a amené les citoyens à assister, impuissants, à la dispersion de leur cheptel.













