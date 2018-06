Sahara : l'Ã©missaire de l'ONU entame Ã  Alger sa tournÃ©e dans la rÃ©gion

Atlasinfo - L'émissaire de l'ONU pour le Sahara, Horst Koehler, a été reçu samedi à Alger par le ministre algérien des Affaires étrangères Abdelkader Messahel, au début de sa deuxième tournée dans la région, a annoncé l'agence de presse APS.



Cette tournée visant à relancer les négociations entre le Maroc et le Front Polisario doit le conduire notamment dans les camps de Tindouf (sud-ouest de l'Algérie), au Maroc et en Mauritanie, a précisé cette source.



Selon une source diplomatiques à l'ONU, s'exprimant sous couvert d'anonymat, M. Koehler a prévu de rencontrer les autorités marocaines les 28 et 29 juin à Rabat. Il devrait aussi se rendre à Laâyoune au Sud du Maroc pour voir les Casques bleus de la mission d'observation du cessez-le-feu Minurso, avait précisé mardi cette source.



M. Kohler avait effectué en octobre 2017 sa première tournée dans la région, à l'issue il s'était dit "encouragé", mais a refusé d'en dire plus lors d'une réunion en novembre à huis clos du Conseil de sécurité.



En avril, le Conseil de sécurité avait renouvelé pour six mois seulement le mandat de la Minurso, appelant les parties à des "négociations sans préconditions". La Minurso compte quelques centaines de membres pour un budget annuel de 52 millions de dollars.













