Macron Ã  Tidjikja, pour bien faire, serait-il jamais tard ?

Abdalla Haj Brahim - Le Président français se rendra prochainement en visite en Mauritanie.



Mais aura-t-il la clairvoyance et l'opportunité de se rendre à Tidjikja, cette prestigieuse cité oasienne au passé chargé d'histoire, jonchée sur le haut plateau du Taguant, faisant face à l'immensité du désert du Sahara, Tidjikja qui fut en son temps le témoin privilégié de la grandeur de notre peuple et de son profond enracinement dans ses valeurs propres, afin dira-t-on, pour Emmanuel Macron de prononcer,



à la mémoire de générations passées, composées de martyrs pour les uns et de pionniers pour les autres, à partir du lieu où se dressait la forteresse d'antan appelée Fort Coppolani, un message de paix, d'amitié et de pardon, destiné à sceller une réconciliation attendue de longue date et souhaitée,à juste titre,par les peuples français et mauritanien ?



Le président Macron aurait-il ce courage, cette volonté, ou plutôt cette envergure ?



Les peuples français et mauritanien avaient appris au cours de la courte période coloniale précédente à mutuellement s’apprécier, se respecter et s'aimer, malgré des incompréhensions conjoncturelles passagères et quelques heurts parfois violents.



Toutefois, la France, pays européen du pourtour méditerranéen à vocation africaine et la Mauritanie, pays maghrébin situé à la porte de l'Afrique de l'Ouest, seraient dès lors deux pays interpellés par des défis similaires majeurs les condamnant à une coopération active, de plus en plus accrue.



Les Présidents Mohamed Ould Abdel Aziz et Emmanuel Macron l'auraient-ils bien compris ?



Abdallahi Ould El Hadj Brahim









"Libre Expression" est une rubrique où nos lecteurs peuvent s'exprimer en toute liberté dans le respect de la CHARTE affichée.



Les articles, commentaires et propos sont la propriété de leur(s) auteur(s) et n'engagent que leur avis, opinion et responsabilité.