InsÃ©curitÃ©- Deux jeunes filles sorties de leurs lits par leurs ravisseurs

Mauriweb - Deux jeunes filles vivant avec leur mère à Nouakchott ont été emmenées de force par leurs ravisseurs qui seraient, selon, la maman des éléments de la sécurité publique.



La mère des deux filles dont la plus jeune, Nouna Mint Cheikh, reste introuvable ont de même source été emmenée sans mandat légal par des éléments de la sécurité habillés en civils.



Selon toujours leur maman citée par des confrères, ce kidnapping d’un autre âge aurait été fait sur instruction de personnes haut placées monnayant leur arrestation contre un soutien politique d’un homme religieux porteur de voix dans la région du Hodh Charghi. Les deux jeunes filles feraient partie de sa famille.



De source parentale, on indique que l’aînée des deux jeunes filles a été relaxée mais que la seconde a été acheminée vers un endroit encore inconnu.









