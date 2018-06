Mauritanie : le parti Tewassoul fait du social au Hodh Chargui

Sahara Medias - Une délégation du parti Tewassoul a distribué samedi des aides alimentaires aux habitants de la localité de Zraviya, près de la moughata d’Amourj, dans la wilaya du Hodh Chargui.



Ces aides comprenaient des quantités de riz, de sucre, de l’huile, du lait en poudre et des sardines, selon un communiqué du parti. Elles constituent une initiative urgente au niveau de la section du parti qui a ouvert une campagne pour la collecte de dons, afin d’acheminer une caravane de secours pour les localités sinistrées du fait du manque de denrées alimentaires du à la sécheresse.



Des photos et des nouvelles ont circulé confirmant le décès de personnes dans certaines localités du Hodh Chargui, victimes de la sous alimentation.



Des photos prises dans la localité de Zraviya ont crée une grande controverse sur les réseaux sociaux, et les internautes ont mis en garde contre le danger qui menace cette localité sinistrée. Les autorités mauritaniennes n’ont toujours pas réagi par rapport à cette situation.









