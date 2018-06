La crise s'aggrave Ã  l'UFP : Toutes les options sont posÃ©es y compris lâ€™hypothÃ¨se de crÃ©er un nouveau parti politique

Alakhbar – Les leaders de l'Union des Forces de Progrès (UFP) mécontents continuent leurs délibérations axées sur leur avenir politique, au lendemain de la crise qui a secoué le parti de l'UFP.



Le groupe démissionnaire s’est réuni dans ce cadre dimanche ce 24 juin. Ses discussions se sont poursuivies jusqu’à la mise en ligne de cette information. « Toutes les options sont posées y compris l’hypothèse de créer un nouveau parti politique », révèlent des sources.



Tout est parti, après la ferme décision prise par le Président de l’UFP, Ould Maouloud de sanctionner un groupe de jeunes ayant publié un communiqué hostile à ses déclarations faites sur WattsApp.



Le groupe des mécontents comprend en son sein le secrétaire général de l’UFP, Ould Bedredine, Kadiata Malick Diallo, Ahmed Ould Habib, les responsables du travail et des femmes.



