HuitiÃ¨me Ã©dition Festival KaÃ©di-DimbÃ©, du 28 au 30 Juin

Cridem Culture - Le Festival de Kaédi-Dimbé, le plus grand évènement sur le hip hop, dans la wilaya du Gorgol, dévoile sa programmation.



Ce grand rendez-vous des musiques urbaines se déroule à Kaédi du 28 au 30 Juin. En tête d’affiche : Yontamen, Les Twins de Rosso, Ndat Bouwaner, Jobal'Art, Soco IZI, Khalil, lauréat du prix Assalamalekoum Découvertes 2016…



Cette année, la huitième édition du Festival Kaédi-Dimbé rend encore hommage à deux illustres sportifs de Kaédi récemment disparus, en l’occurrence Lamine Diop dit Gérard et Sy Mohamed dit Yaya Metou, respectivement ancien président de la Ligue régional de football de Kaédi et ancien pensionnaire de la sélection régionale de football de Kaédi.



La huitième édition du festival va s’inscrire dans le sillage des précédentes éditions placées sous le signe du rapprochement et du renforcement de l’unité nationale et de la cohésion sociale, a assuré à Cridem Culture l’initiateur de l’évènement, Cheikh Baby.



Par la Rédaction de cridem.org